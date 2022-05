Europa kritisch over btw-verlaging op elektriciteit en gas

De Europese Commissie vindt de algemene btw-verlaging op gas en elektriciteit een voorbeeld van weinig gerichte energiesteun.

De Europese Commissie spreekt normaal deze tijd van het jaar haar oordeel uit over de begrotingen van de verschillende lidstaten. Dat proces is wegens de pandemie en de Oekraïnecrisis tot eind volgend jaar on hold gezet. De Commissie doet wel een aantal aanbevelingen aan ons land om het weerbaarder en financieel sterker te maken.

De Commissie gaf vorige week al mee dat ze voor dit jaar een begrotingstekort van 5 procent van het BBP verwacht en voor volgend jaar een tekort van 4,4 procent.

De aanbevelingen die de Commissie aan ons land doet zijn de klassiekers. België moet op de uitgaven letten, maar mag wel steun geven aan gezinnen en ondernemingen die het meest getroffen worden door de galopperende energieprijzen. De maatregelen moeten gericht zijn op wie het echt nodig heeft. Anders kosten ze te veel geld. Dat is volgens de Europese Commissie niet het geval voor de btw-verlaging op gas en elektriciteit.

Tweede woning

Voorts wijst de Europese Commissie op de noodzaak van een fiscale hervorming, waarbij arbeid minder wordt belast en het belastingsysteem wordt vereenvoudigd. Ze vraagt zich onder meer af waarom de aankoop van een tweede woning nog altijd gestimuleerd wordt en houdt een pleidooi voor rekeningrijden.

Ze wijst ook naar de krapte op de arbeidsmarkt. Opleidingen moeten beter afgestemd worden op het terrein en leerkrachten moeten een flexibelere en aantrekkelijkere loopbaan krijgen. Ze benadrukt ook nog eens het belang van de energie-omslag en de promotie van het openbaar vervoer.