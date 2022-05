Europa schort begrotingsregels een jaar op

De Belgische overheid krijgt een jaar langer de tijd om de begroting op orde te krijgen. De Europese Commissie heeft namelijk beslist om alle lidstaten een jaar langer budgettaire ademruimte te verschaffen.

Door de coronacrisis waren de voorschriften over de begrotingstekorten tijdelijk versoepeld. Normaal zou daar nu met het uitdoven van de pandemie een einde aan komen. Maar de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en de aanhoudende verstoring van de toeleveringsketens deden de Commissie beslissen om de strikte begrotingsregels langer in het vriesvak te stoppen.

In maart 2020 werd de ‘algemene ontsnappingsclausule’ van het stabiliteits- en groeipact geactiveerd. De historische beslissing liet de lidstaten toe geld te pompen in hun economieën om die door de coronacrisis te loodsen. De EU-landen moeten traditioneel hun begrotingstekort onder de 3 procent van het bbp houden en hun schuldgraad afbouwen richting 60 procent, maar uitzonderlijke omstandigheden vergen uitzonderlijke maatregelen, redeneerde de Commissie toen.

Normaal gezien zou de clausule vanaf 2023 gedesactiveerd worden en zouden de lidstaten zich dan opnieuw naar de begrotingsregels moeten schikken. Maar de ontsnappingsclausule blijft een jaar langer van kracht en zou nu pas in 2024 opnieuw verdwijnen, kondigt de Commissie maandag aan. Ze verwijst daarvoor naar de oorlog in Oekraïne en de sombere economische prognoses die er het gevolg van zijn, de ‘ongekend’ hoge energieprijzen en de aanhoudende verstoring van de mondiale toeleveringsketens.

Desondanks vraagt de Commissie de lidstaten om een voorzichtig begrotingsbeleid te voeren in 2023.