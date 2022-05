Lid van de Iraanse Revolutionaire Garde doodgeschoten in Teheran

Een lid van de Iraanse Revolutionaire Garde, het Iraanse elitekorps dat onder leiding van de geestelijke leider valt, is zondag doodgeschoten op straat in het oosten van de hoofdstad Teheran.

Dat meldt het Iraanse staatspersbureau ISNA.De man, Sayyad Khodai, zou zijn neergeschoten door twee motards. Het persbureau omschreef Khodai als een ‘verdediger van het heiligdom’ - een verwijzing naar iedereen die namens Iran in Syrië of Irak strijdt.

Intussen raakte ook bekend dat de Iraanse Revolutionaire Garde zondag in Teheran vermoedelijke leden van de Mossad, de Israëlische geheime dienst, heeft opgepakt. Ze worden onder meer beschuldigd van ontvoeringen en diefstal. Maar het is niet bekend of de arrestaties verband houden met de moord.

Israël is sinds de islamitische revolutie van 1979 aartsvijand van Iran. Het gebeurt regelmatig dat er vermoedelijke leden van Mossad of van de CIA worden opgepakt. De informatie die Iran verspreidt, is moeilijk te verifiëren.