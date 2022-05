Kusttrein valt stil in buurt van Merelbeke na mogelijke sabotage

Een trein met duizend kustreizigers aan boord is op de terugweg richting binnenland zondagavond stilgevallen. De NMBS vermoedt dat een reiziger hem saboteerde. Na een uur kon de trein weer verder.

Het was rond 19.30 uur toen de trein Oostende-Eupen net voorbij Gent, tussen Merelbeke en Melle, tot stilstand kwam. Omdat het erg warm werd door de uitgevallen airco, besloot de NMBS om de reizigers uit de trein te halen.

De treinbegeleider zou omgeroepen hebben dat de trein ‘vermoedelijk door kwaad opzet’ was stilgevallen. Maar niet alle reizigers kregen die informatie door, omdat in enkele rijtuigen ook de microfoons waren uitgevallen.

‘Er is een groep tieners die de hele tijd de wagons doorloopt, mensen lastig valt en in het Frans aan het grappen was dat ze iets stuk hadden gemaakt’, zegt twitteraar Thomas Smolders, die op de trein zat.

Aan boord waren een duizendtal reizigers. Rond 20.30 uur kon de trein weer vertrekken. Toen die aankwam in Brussel-Zuid, gaf de NMBS water en wafels aan de reizigers.

Onderzoek

Volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman gaat het om een ernstig misdrijf dat nog verder wordt onderzocht. Over de aard van het misdrijf wou hij niet ingaan. ‘We laten alles open.’ Hij kon wel meedelen dat de politie een onderzoek voert, waaraan de spoorwegmaatschappij haar volledige medewerking verleent.

De NMBS betreurt de hinder voor de reizigers.