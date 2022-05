Tienersensatie Carlos Alcaraz stoot vlot door naar tweede ronde Roland Garros

Het Spaanse toptalent Carlos Alcaraz (ATP 6) heeft zich zondagavond geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Hij ging met 6-4, 6-2 en 6-0 voorbij de Argentijnse ‘lucky loser’ Juan Ignacio Londero (ATP 141).

Zijn volgende tegenstander wordt landgenoot Albert Ramos-Vinolas (ATP 42). Die wipte de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 85) in vier sets.

De pas 19-jarige Alcaraz is het zesde reekshoofd in Parijs en geldt als een van dé favorieten voor de titel. Hij won dit seizoen al vier toernooien waarvan drie op gravel. De jonge landgenoot van Rafael Nadal, dertienvoudig kampioen op Roland Garros, trok naar Parijs met opeenvolgende titels in Barcelona en Madrid op zak.

Vorig jaar strandde Alcaraz bij zijn debuut op Roland Garros in de derde ronde.