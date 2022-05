Alison Van Uytvanck naar tweede ronde Roland Garros na ‘vreemde overwinning’

Alison Van Uytvanck (WTA 60) wist zich zondag met een gelukje te kwalificeren voor de tweede ronde van Roland Garros. De 28-jarige tennisster verloor de eerste set (6-3) in de wedstrijd tegen de Amerikaanse Ann Li en keek ook in de tweede tegen een 3-2 achterstand aan, toen haar tegenstandster noodgewongen moest opgeven met een schouderblessure.

‘Het is een vreemde overwining’, reageerde Van Uytvanck na de wedstrijd. ‘Ik had het eerlijk gezegd niet zien aankomen. Ik merkte het pas toen ze die eerste medische time-out vroeg (bij een 2-1 stand in de tweede set, red.). Vanaf toen zag ik dat ze steeds meer moeite had met haar forehand en ik voelde dat ik er voordeel uit kon halen. Niet veel later gaf ze op, wat als een verrassing kwam gezien het scorebord.’

‘Ik had geluk, moet ik toegeven. Ik bleef wel vechten, omdat ik geloofde dat de overwinning nog mogelijk was. Ik heb zelf niet veel gespeeld nadat ik ziek werd (op het toernooi in Istanbul in april, red.), maar vandaag stond het geluk eens aan mijn kant’, aldus Van Uytvanck.

‘Ze (Ann Li) had dit jaar nog geen graveltoernooi gespeeld. Dat deed ze vorig jaar ook niet, dus misschien was het een bewuste keuze’, zei Van Uytvanck. ‘Na de wedstrijd sprak ik kort met haar en vertelde ze me dat een scheurtje in de borstspier had opgelopen, maar geen pijn meer had. Het is een oudere blessure die is duidelijk is teruggekomen’.

Het Amerikaanse achttiende reekshoofd Coco Gauff (WTA 23) wordt de volgende tegenstandster van Van Uytvanck. Die versloeg de Canadese qualifier Rebecca Marino (WTA 115) met 7-5 en 6-0. De 28-jarige Van Uytvanck speelde nog niet eerder tegen de tien jaar jongere Gauff, die vorig jaar de kwartfinales haalde in Parijs.