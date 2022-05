Elise Mertens haalt ‘positieve energie’ uit vlotte winst in eerste ronde Roland Garros

Elise Mertens (WTA 32) kende zondag geen enkele moeite met de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 51) in de eerste ronde van Roland Garros. Met 6-3 en 6-1 stootte de Limburgse vlot door.

De wedstrijd duurde een uur en zestien minuten. Mertens en Ruse stonden voor het eerst tegenover elkaar.

In de tweede ronde treft Mertens de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 69). Die ging met 6-2 en 6-1 voorbij de Russische ‘lucky loser’ Anastasia Gasanova (WTA 154).

Bij haar zesde deelname aan Roland Garros hoopt Mertens beter te doen dan een stek in de vierde ronde, haar beste resultaat, behaald in 2018.

Mertens’ voorbereiding op Roland Garros werd verstoord door een scheurtje in de dij, eind april opgelopen in Turkije.

‘Bemoedigend’

‘Ik had wat last van stress want dit is een grandslamtoernooi en je wil nooit in de eerste ronde verliezen’, vertelde ze na afloop. ‘Maar het ging niet slecht. Ik heb goed gespeeld, maakte weinig fouten en was agressief genoeg. Ik was erg gemotiveerd en slaagde erin bevrijd te spelen.’

‘Ik ben blij want zo’n overwinning zorgt voor positieve energie’, vervolgde Mertens. ‘In Straatsburg heb ik meer afgezien. Gelukkig kon ik hier zondag spelen want ik had donderdag verloren (in de kwartfinale in Straatsburg) en nu blijf ik in het ritme. Na mijn dijblessure heb ik hard gewerkt om het goeie gevoel terug te vinden en het was bemoedigend te zien dat ik in de tweede set echt de bovenhand had. Uiteraard wil ik zo ver mogelijk doorstoten en klimmen in de ranking.’

Haar volgende tegenstander wordt Bouzkova (WTA 69). Ze verloor al eens van haar in 2015 in Monterrey. ‘Dat is zeven jaar geleden. Was dat niet bij de junioren?’, lachte Mertens. ‘Ik weet niet of het een goede tweede ronde is, maar voorlopig voel ik mij goed en het is duidelijk dat ik nu alles ga doen om revanche te nemen.’