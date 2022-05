Sinds de oorlog in Oekraïne is de druk op de graanmarkt sterk opgelopen. Geoogst graan raakt de Oekraïense havens niet uit, akkers kunnen niet ingezaaid worden. En ook de graanuitvoer vanuit Rusland stokt. Komt daarbij dat andere traditionele graanproducenten zoals India en de VS minder opbrengsten noteren door de droogte. Is graan een oorlogswapen geworden? Of zit het probleem veel dieper?