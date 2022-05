Manchester City kruipt door het oog van de naald naar nieuwe landstitel

Manchester City is opnieuw landskampioen in Engeland. Kevin De Bruyne en co lieten zich ei zo na verrassen door Aston Villa, maar bogen een 0-2-achterstand in vijf minuten om in een 3-2-zege. Liverpool moest absoluut winnen tegen Wolves en hopen op een misstap van City, maar net aan die laatste voorwaarde werd niet voldaan.

Vooraf was Manchester City in het voordeel op Liverpool. Het had één punt meer dan zijn concurrent en kreeg met Aston Villa een haalbare kaart op bezoek. Liverpool wist dus wat te doen, thuis winnen van Wolverhampton Wanderers en hopen dat City een steek liet vallen.

En dat laatste leek te gaan gebeuren tot een kwartier voor tijd. Aston Villa van Liverpool-icoon Steven Gerrard kwam zowaar op een dubbele voorsprong na goals van Matty Cash en Philippe Coutinho (ex-Liverpool). Voltrok het onwaarschijnlijke zich dan toch? Op dat moment moest Liverpool nog wel voorbij Wolverhampton geraken.

Het moest dan maar gebeuren in het slotkwartier besefte City. Raheem Sterling vond het hoofd van Ilkay Gündogan en die gaf de thuisploeg opnieuw een levenslijn. Twee minuten later ontplofte het Etihad opnieuw nadat Rodri de gelijkmaker in doel schoof. Eén doelpunt hadden de Citizens nodig als verlossende treffer.

De dubbele voorsprong voor @AVFCOfficial is een feit! ??? pic.twitter.com/J8jNebogsu — Play Sports (@playsports) May 22, 2022

Het kleinste gaatje op het belangrijkste moment! ???? pic.twitter.com/zR7lfYsNNb — Play Sports (@playsports) May 22, 2022

Assist De Bruyne

En wie anders dan Speler van het Jaar Kevin De Bruyne leverde met een prachtige assist het winnende doelpunt aan alweer Gündogan. De Rode Duivel snoepte op de rand van de zestien de bal af, dribbelde voorbij zijn rechtstreekse tegenstander en schilderde een lage voorzet tussen verdediging en keeper op de voet van de Duitse middenvelder.

.@IlkayGuendogan zorgt op aangeven van @DeBruyneKev voor de beslissing in de titelstrijd! ???? pic.twitter.com/Ao4rASdf8G — Play Sports (@playsports) May 22, 2022

Na een zenuwslopend slot ontplofte het stadion in Manchester bij het eindsignaal. De supporters bestormden het veld en de helden van de avond werden tussen het feestgedruis naar veiligere oorden gebracht.

Dan maar Champions League voor Liverpool?

Liverpool deed uiteindelijk nog wat het absoluut moest doen op Anfield, maar had een bijzonder taaie klant aan Wolves met Leander Dendoncker tussen de lijnen. Pedro Neto zette de bezoekers al na drie minuten op een verrassende voorsprong. Sadio Mané stelde orde op zaken, maar nog bleef Wolves tegenspartelen. Nadat de 2-1 van Mané werd afgekeurd, miste Wolves nog een dot van een kans op de voorsprong. Pas nadat Gündogan in Manchester de remontada realiseerde, vonden Mo Salah en Andrew Robertson de weg naar doel voor Liverpool: 3-1. Jürgen Klopp en co stranden zo op één puntje van Manchester City. Dan maar de Champions League?