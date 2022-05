De tv-journalistes in Afghanistan zijn uiteindelijk toch noodgedwongen gezwicht voor de taliban. Na een dag van verzet, bedekten ze zondag hun gezicht voor de camera, zodat alleen hun ogen te zien waren.

Zondag droegen de vrouwelijke schermgezichten in Afghanistan een boerka om het nieuws te presenteren op de zenders TOLOnews, Ariana Television, Shamshad TV en 1TV. Daarmee gehoorzaamden ze aan het bevel dat de regerende taliban vrijdag hadden opgelegd. Zaterdag deden ze dat nog niet, ze weigerden, maar de opstand bleek van korte duur.

‘We hebben ons verzet’, zegt Sonia Niazi, presentatrice bij TOLOnews, ‘Maar TOLOnews kwam onder druk te staan, de taliban lieten weten dat elke presentatrice die op het scherm verscheen zonder haar gezicht te bedekken een andere baan moest krijgen.’ De maatregel is definitief en staat niet open voor discussie, dat zou de boodschap zijn geweest.

Vrouwenrechten

Sinds de taliban vorig jaar opnieuw aan de macht zijn gekomen, hebben ze een reeks beperkingen opgelegd aan de burgermaatschappij, waarvan vele gericht zijn op de beperking van de rechten van de vrouw.

Eerder deze maand vaardigde de hoogste leider van de taliban een bevel uit dat vrouwen zich in het openbaar volledig moeten bedekken, ook hun gezicht, bij voorkeur met de traditionele boerka. De chadori – een boerka die van hoofd tot teen reikt – is de beste vorm van islamitische sluiering, aldus de taliban. Voorheen was alleen een hoofddoek die het haar bedekte voldoende.

De volledige gezichtssluier, die in Afghanistan vaak blauw is en een rooster voor het gezichtsveld heeft, was al verplicht voor vrouwen onder het talibanbewind tot de invasie van westerse troepen in 2001.