Franse minister Abad beschuldigd van verkrachting

De nieuwe Franse regering zit bijzonder verveeld met beschuldigingen aan het adres van minister Damien Abad (LR). Twee vrouwen zeggen door hem verkracht geweest te zijn, dat lekte dit weekend uit via de nieuwssite Mediapart.

Damien Abad, die slechts enkele dagen geleden benoemd werd tot Frans minister van Solidariteit en Personen met een Handicap, wordt door twee vrouwen beschuldigd van verkrachting. Dat maakte de website Mediapart bekend, die de getuigenissen optekende. De feiten zouden hebben plaatsgevonden in 2010 en 2011.

Eén van de vrouwen - schuilnaam ‘Chloé’ - vertelt hoe ze Abad leerde kennen in een Parijs etablissement, het werd gezellig en het volgende wat ze zich herinnert is hoe ze in ondergoed wakker wordt in een hotelkamer, gedrogeerd en verkracht. De tweede getuige - schuilnaam ‘Margaux’ - had een nogal toxische relatie met de man, waarbij er geen respect was van zijn kant. Op een bepaald moment vonden er seksuele handelingen plaats tegen haar wil.

Volgens Mediapart werden La République en Marche (LREM), de partij van president Emmanuel Macron, en Les Républicains (LR) al op 16 mei geïnformeerd over de getuigenissen tegen hem, door het collectief #metoopolitique. Nog vóór ’s mans benoeming dus. Premier Élisabeth Borne verklaarde na de publicatie dat alvast zij niet op de hoogte was.

‘Fysiek niet in staat’

Abad ontkent de beschuldigingen met klem. ‘Ik betwist krachtig de beschuldiging van seksueel geweld. Ik betwist enige vorm van dwang te hebben uitgeoefend over om het even welke vrouw. Ik betwist ook misbruik te hebben gemaakt van mijn functies in het verleden’, zegt hij in een reactie aan het Franse persagentschap.

Abad heeft zelf een beperking en zegt fysiek niet in staat te zijn tot de beschreven daden. Hij lijdt aan arthrogrypose, een aangeboren aandoening aan de gewrichten, waardoor hij minder mobiel is dan ‘valiede’ mensen.

Geseponeerd

Het parket van Parijs bevestigde zondag dat er zowel in 2012 als in 2017 al een klacht was ingediend tegen Abad, voor zedenfeiten, maar dat die tot tweemaal toe werd geseponeerd. Nu opent het parket een nieuw onderzoek.

Dat er al meteen een minister in opspraak komt voor zedenfeiten, is meer dan vervelend voor de nieuwe Franse meerderheid, die hoopte schandalen te kunnen vermijden.

Als de beschuldigingen van aanranding en verkrachting kloppen, moet Abad er niet op rekenen dat de regering hem een hand boven het hoofd houdt. Volgens premier Borne ‘kan er geen sprake zijn van straffeloosheid’ in dezen. Abad zelf blijft naar eigen zeggen strijdvaardig. ‘Ik weiger mij van mijn stuk te laten brengen, mijn prioriteiten zijn duidelijk. Ik wijd al mijn energie aan het vervullen van mijn missie, in dienst van de zwaksten in onze samenleving.’