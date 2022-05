Giulio Ciccone wint de vijftiende rit van Giro

De Italiaan Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) heeft zondag de vijftiende rit in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De roze leiderstrui hangt nog steeds rond de schouders van de Ecuadoriaan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), die niet werd aangevallen.

Na de spectaculaire etappe van zaterdag legden de renners in het hooggebergte 177 kilometer af van Rivarolo Canavese naar Cogne, met onderweg twee beklimmingen van eerste categorie. Ciccone ging er alleen vandoor op de lange maar niet al te steile slotklim (2e cat.). Aangemoedigd door het publiek finishte hij solo, 1:31 voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Antonio Pedrero vervolledigde het podium.

Ciccone heeft zijn derde Giro-ritzege beet. Ook in 2016 en 2019 mocht hij vieren in de Ronde van Italië.

Maandag is de derde rustdag voorzien. Een dag later staat opnieuw een bergrit op het programma, over 202 kilometer tussen Salò en Aprica.