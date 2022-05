Max Verstappen boekt derde zege op rij en is nieuwe WK-leider

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) moest voor halfweg de zesde WK-manche van het seizoen opgeven en verliest zijn koppositie in de WK-stand aan de Nederlander.

De vierde bocht van het Circuit de Barcelona-Catalunya bleek verraderlijk, zowel Carlos Sainz (Ferrari) als Verstappen belandden er al vroeg in de grindbak. Bovendien sukkelde de regerende wereldkampioen met zijn DRS-systeem, maar dat kon hem niet van de zege weerhouden.

Leclerc reed al snel een ruime voorsprong bij elkaar en leek op weg naar het verzilveren van zijn polepositie. Maar in de 27e ronde kreeg hij met een mechanisch probleem te kampen, waardoor zijn bolide nog nauwelijks vooruitging. Uiteindelijk moest de Monegask de handdoek in de ring werpen, hij parkeerde zijn wagen in de garage.

Verstappen profiteerde optimaal van Leclercs pech en reed naar zijn derde opeenvolgende GP-zege, de vierde van het seizoen en de 24e in zijn carrière. Zijn Mexicaanse teammaat Sergio Perez werd op ruime afstand tweede.

De Brit George Russell (Mercedes) knokte zich naar de derde plaats. Zijn land- en ploeggenoot, de zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton, leek op een baaldag af te stevenen in Barcelona. Bij de start kwam hij in aanraking met de Haas van Kevin Magnussen, wat hem een platte band opleverde. Hamilton gaf niet op en na een inhaalrace rukte hij op naar de vierde plaats. Die moest hij echter in het slot nog afstaan aan Sainz. De Fin Valtteri Bottas (Alfa Romeo) werd zesde.

In de WK-stand telt Verstappen nu 110 punten, tegenover 104 voor Leclerc.

De volgende WK-manche is binnen een week voorzien op het stratencircuit in Monaco.