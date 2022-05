Annie ‘Tata Yoyo’ Cordy heeft eigen tunnel in Brussel

De Brusselse zangeres en actrice Annie Cordy (1928-2020) heeft na haar eigen parkje en plein nu ook een tunnel in Brussel. Zondagmiddag werd de Leopold II-tunnel herdoopt in aanwezigheid van prominenten en veel Brusselaars.

De gerenoveerde Annie Cordytunnel, die vroeger de Leopold II-tunnel heette, is zondagmiddag officieel ingehuldigd. Het lint aan de ingang van de tunnel werd zondag om 12 uur doorgeknipt door de nicht van zangeres Annie Cordy. Er waren ook tal van Brusselse politici aanwezig, onder wie Bernard Clerfayt (Défi), Pascal Smet (one.brussels), Nawal Ben Hamou (PS) en Elke Van den Brandt (Groen).

C’est officiel ! Le tunnel Léopold II change officiellement de nom pour devenir le tunnel Annie Cordy. pic.twitter.com/Ty1d38dVKL — Nawal Ben Hamou (@nawalbenhamou) May 22, 2022

De renovatiewerken aan de tunnel, die in 2018 van start gingen en eind februari afgerond waren, kostten zo’n 500 miljoen euro. De tunnel, gebouwd in 1986, heeft nu achttien nooduitgangen, waarvan 12 nieuwe.

Er namen zondag meer dan 1.500 mensen deel aan de gesponsorde wandeling door de tunnel. De opbrengst gaat naar Pink Ribbon. Tijdens de wandeling klonken er liedjes van Annie Cordy in de tunnel.

Vervrouwelijking

Het Brusselse Gewest en de stad Brussel zijn al een tijdje de openbare ruimte aan het vervrouwelijken en aan het dekoloniseren. De campagne raakte in 2020 in een stroomversnelling met het programma Meer vrouw op straat, waarin Sofie Lemaire ten strijde trok om in heel het land meer vrouwelijke straatnamen te implementeren.

In Brussel kwam zangeres Annie Cordy in maart vorig jaar als winnaar uit de bus bij de stemming voor de naamsverandering. Er stonden elf vrouwelijke namen op de shortlist. In totaal werden 30.715 stemmen uitgebracht en daarvan ging 22,59 procent naar de Belgische zangeres en actrice.

De Annie Cordytunnel is met zijn 2,6 kilometer de langste van België. Er rijden dagelijks zo’n 60.000 voertuigen door.