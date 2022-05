Héritier, Nidal en Thomas zijn nieuwe Ketnetwrappers

Het populaire Ketnet-programma ‘Wie wordt wrapper?’, waarin opvolgers werden gezocht voor gewezen wrappers Thomas en Sien, is gewonnen door Nidal van Rijn, Thomas De Smet en Héritier Tipo.

Het zijn uiteindelijk drie jongens, of liever: jonge mannen, die de plaats zullen innemen van Sien Wynants en Thomas Vanachteren als wrappers op Ketnet. De twee namen begin vorige maand afscheid op het Gala van de Gouden K’s in het Sportpaleis. Nidal van Rijn (19) uit Hechtel, Thomas De Smet (22) uit Meise en Héritier Tipo (22) uit Sint-Jans-Molenbeek studeren alledrie nog, maar hebben wel al ervaring in de media en/of op een podium. Van Rijn en de Smet acteerden eerder al in Ketnet-programma’s. Zij worden nu de collega’s van Gloria, Sarah en Sander.

Het trio kwam vanmorgen als beste uit een show waarin de kandidaten zich moesten bewijzen op het vlak van presenteren, dansen, zingen en natuurlijk ook met kinderen omgaan. De kijkers konden stemmen. Meer dan 4.000 jongeren schreven zich in, daarvan bleven er nog 10 over in de finale. Arjan, Dara en Nona haalden het net niet.

Dit zijn de 6 finalisten die strijden om een plek als @Ketnet-wrapper. En we hebben goed nieuws, want Ketnet selecteert deze keer niet één, maar drie nieuwe wrappers. Veel succes Dara, Nona, Héritier, Arjan, Nidal en Thomas. ?? pic.twitter.com/DsvZenyiSu — VRT (@VRT) May 15, 2022

Het is al de vierde keer dat Ketnet via een talentenjacht op zoek gaat naar nieuwe wrappers. Naast Sien Wynants, werden ook Charlotte Leysen en Gloria Monserez ontdekt via ‘Wie wordt wrapper?’. Vooral die laatste groeide in een mum van tijd uit tot dé rijzende ster aan het mediafirmament. Inmiddels heeft Monserez haar actieterrein gevoelig uitgebreid, ook buiten Ketnet.