Biden is ‘voorbereid’ op kernproef Noord-Korea

‘Hallo. Punt.’ Dat was het antwoord van Joe Biden op de vraag of hij een boodschap had voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Amerikaanse president reist momenteel door Azië. Daar zei hij een nucleaire proef van Noord-Korea zeker niet uit te sluiten.

De Amerikaanse president Joe Biden is voorbereid op een mogelijke kernproef van Noord-Korea. Dat heeft hij zondag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel gezegd, voor zijn vertrek naar Japan. Tegelijkertijd herhaalde hij zijn bereidheid tot dialoog met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

‘We zijn voorbereid op alles wat Noord-Korea zou kunnen doen’, aldus Biden, die benadrukte dat hij niet ongerust is over een mogelijke Noord-Koreaanse kernproef.

De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst waarschuwde eerder dat Noord-Korea klaar is met de voorbereidingen voor een kernproef. Het zou de zevende zijn in de geschiedenis en de eerste in vijf jaar. Het is niet onmogelijk dat de test nog voor het einde van het bezoek van de Amerikaanse president aan Azië zou kunnen plaatsvinden.

Dialoog

Op de vraag van een journalist of hij een boodschap had voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, antwoordde de president laconiek: “Hallo. Punt.”

Het was Bidens manier om duidelijk te maken dat Washington open blijft staan voor een dialoog met Noord-Korea, ook als er geen sprake is van wederkerigheid. Biden voegde er wel aan toe dat een ontmoeting tussen de twee staatshoofden ‘onder de juiste omstandigheden’ zou moeten gebeuren. De besprekingen met Pyongyang liggen stil sinds een mislukte topontmoeting in 2019 tussen Kim en de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

Een bezoek aan Noord-Korea staat (dus) niet op Bidens planning. Het land, waar de bevolking niet tegen covid-19 is ingeënt, kampt momenteel met een corona-uitbraak, met bijna 2,6 miljoen gevallen (officieel van ‘koorts’) en 67 sterfgevallen, volgens de laatste officiële cijfers. Vanuit de Verenigde Staten was er al een aanbod vertrokken om coronavaccins te leveren aan het land, maar Biden verklaarde dit weekend dat Noord-Korea er vooralsnog niet op heeft gereageerd.

Noord-Korea heeft eerder aanbiedingen van vaccins van Covax, het wereldwijde programma voor het delen van vaccins, en van Zuid-Korea afgewezen, evenals naar verluidt andere aanbiedingen .

Intussen in Japan

Joe Biden vertrok zondagmiddag vroeg uit Zuid-Korea naar Japan, een andere belangrijke bondgenoot van de VS in de regio en de tweede halte op zijn eerste Aziatische tournee als president. In Tokio zullen Biden en premier Kishida een top houden van de ‘Quad’, het bondgenootschap tussen de VS, Japan, India en Australië dat is gesmeed om de krachten te bundelen tegen de oprukkende almacht van China. Doel is om de banden met de Aziatische bondgenoten aan te halen en het vertrouwen te herstellen.

In Zuid-Korea sloot hij met president Yoon Suk-yeol een deal om zo nodig Amerikaanse wapens in te zetten om Noord-Korea af te schrikken en om de militaire oefeningen op te voeren - die de afgelopen jaren waren afgebouwd om de spanningen te verminderen.