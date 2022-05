Defensiebudget klieft zieltogende Vivaldi-regering, Groen eist conclaaf voor ‘noodzakelijke doorstart’

Luidt de discussie over de uitgaven voor Defensie de (fatale?) federale regeringscrisis in? Aan de vooravond van het kernkabinet blijkt het water tussen groenen en liberalen nog héél erg diep. ’De ploeg heeft nood aan een doorstart’, geeft de Groen-fractieleider onomwonden toe.

Het voorziene kernkabinet omtrent het Defensiebudget werd eind vorige week uiteindelijk over het weekend getild: morgen, maandag, zullen de topministers van de federale regering-De Croo zich buigen over de toekomstige uitgaven voor het Belgisch leger in het kader van de voorbereiding van de Navo-top in Madrid eind juni. Daar wil premier Alexander De Croo (Open VLD) maar wat graag aankondigen dat België afgesproken heeft om op korte termijn - tegen 2035 - 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) Defensie te besteden.

Het zou historisch zijn voor ons land, maar het wordt dat ook een historische top. De Navo rolt er immers haar marsrichting voor de komende decennia uit. Intussen zitten er met Finland en Zweden twee nieuwe landen in de Navo-wachtkamer. Onder meer Nederland heeft al aangekondigd om tegen 2024 het budget op te krikken tot 2 procent van het bbp. Ons land besliste voorlopig om tegen 2030 ruim 1,54 procent van het bbp te investeren in de strijdkrachten, zo kondigde Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) in februari aan. Maar De Croo wil dat dus graag nog omhoog.

‘Klimaat eerst’

Probleem: de premier heeft (nog) lang niet de steun van alle regeringspartijen. In de kamer bleek al dat socialisten en groenen zijn idee weinig genegen zijn. ‘Pour les verts, c’est non’, aldus Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet. ‘België heeft op dit moment andere prioriteiten.’ In De Zevende Dag maakte Groen-fractieleider Wouter De Vriendt meer dan duidelijk dat het de groenen menens is. er wordt ‘gegoocheld met miljarden’, de regering moet volgens hem éérst kiezen voor klimaat en voor de zorg. ‘In Nederland wordt de defensie-inspanning gefinancierd met geld uit het groeifonds, met klimaatgeld, daar kan voor ons absoluut geen sprake van zijn.’

‘De regering heeft al gezorgd voor de grootste stijging van het Defensiebudget van de afgelopen 30 jaar’, vervolgde De Vriendt. ‘Twee procent van het bbp komt neer op 2,8 miljard euro extra per jaar. Je kan een miljard maar één keer uitgeven, en er zijn andere dringendere noden in de samenleving.’

Open VLD-Kamerlid Jasper Pillen wees erop dat ‘bijna iedereen al mee is’, onder meer ‘de socialisten’. Toenmalig premier Elio Di Rupo schaarde zich indertijd achter het voornemen van de lidstaten van de NAVO om de nationale budgetten voor Defensie op te trekken tot 2 procent van het bruto binnenlands product. Sindsdien bengelde ons land steevast aan de staart van het peloton. Alleen de groenen liggen nog dwars, was Pillens boodschap, en daarmee zijn ze deloyaal. ‘Groen zal moeten aanvaarden dat we het regeerakkoord verder uitvoeren.’

Het regeerakkoord schrijft voor dat ons land zich zou aligneren op de uitgaven van de niet-nucleaire lidstaten. Nu ligt dat gemiddelde net onder de 2 procent van het bbp, maar het gaat wel richting dat cijfer, nu ook al die landen hun uitgaven opkrikken door de Russische oorlog in Oekraïne. Volgens de liberaal is er dus geen andere optie.

Crisissfeer

Opvallend was hoe het debat in De Zevende Dag in een ‘crisissfeer’ baadde. Er werd gealludeerd op een mogelijke val van de regering, waarbij het Defensiebudget haast als een nieuw Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) werd voorgesteld. Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever anderhalve meter verderop zichtbaar in zijn vuistje lachte met zoveel verdeeldheid in de Vivaldi-ploeg, deed er geen deugd aan. Even tevoren had De Wever, wiens partij in de oppositie zit maar wel een grote voorstander is van het nog meer verhogen van de legeruitgaven, een ‘helpende hand’ uitgestoken aan het adres van de liberalen.

De Vriendt gaf eerlijk toe dat de ‘dash’ uit de regering is - om een oude uitdrukking van onder het stof te halen. ‘Er is nood aan een groot akkoord’, stelde het groene Kamerlid. Volgens hem moet De Croo in conclaaf gaan met de zeven regeringspartijen om buiten te komen met een nieuwe trofee. ‘Ik kijk vooral naar de premier. Het is aan hem om een groot akkoord te sluiten, bijvoorbeeld over een fiscale hervorming.’

Zowel Pillen (Open VLD) als De Vriendt (Groen) deden hun best om het beeld van een kibbelende regering, of van een impasse, te bestrijden. ‘We moeten verder blijven spreken’, zie Pillen. ‘De discussie is nog niet beslecht binnen de regering’, aldus nog Wouter de Vriendt. ‘Niemand is geneigd naar een crisis te gaan. Vivaldi heeft al te mooie dingen gedaan, en er staan nog uitdagingen te wachten.’ Voorwaarde is natuurlijk wel dat de regeringspartijen niet in de loopgraven blijven zitten.