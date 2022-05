De oorlog in Oekraïne kan alleen beëindigd worden via de diplomatieke weg. Dat zegt de Oekraïense president Volodomir Zelenski zaterdag aan een Oekraïense televisiezender. De oorlog ‘zal bloedig zijn, er zullen gevechten zijn, maar het definitieve einde zal via de diplomatie gebeuren’, klonk het.

Kort na de Russische inval in Oekraïne begonnen er vredesgesprekken, maar die zitten al een tijd in een totale impasse. ‘Wij willen dat alles terug wordt zoals het was, wat Rusland niet wil’, zei Zelenski.

De laatste ontmoeting van de Russische en Oekraïense delegaties dateert volgens Russische agentschappen van 22 april. Het Kremlin beschuldigde Oekraïne er eerder deze week van een ‘totaal gebrek aan goede wil’ aan de dag te leggen. Michailo Podoljak, een adviseur van Zelenski, verweet Rusland dan weer de situatie totaal niet te begrijpen.