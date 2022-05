Dode bij brand in rusthuis in Elsene

Bij een brand in een verzorgingstehuis voor ouderen in de Brusselse deelgemeente Elsene is zondag een bewoner overleden. Dat zegt de woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw.

Het vuur brak zondagochtend vroeg uit in een kamer op de tweede verdieping van een achterbouw van Residentie 200 aan de Generaal Jacqueslaan. Bij aankomst trof de brandweer de bewoner bewusteloos aan in bed. Hij raakte mogelijk door de rook bevangen in zijn slaap. De man werd nog tevergeefs gereanimeerd.

De oorzaak van de brand is accidenteel, stelde de brandweer vast. De kamer en een aanpalende unit zijn onbewoonbaar. De andere bewoners van het verzorgingstehuis moesten niet geëvacueerd worden.