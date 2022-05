Azovstal-fotograaf deelt laatste foto’s voor overgave

‘Dat was het.’ Voor zijn overgave deelde de Oekraïense fotograaf Dmytro Orest ­Kozatsky (26) nog een laatste reeks beelden vanuit de belegerde Azovstalfabriek.

Op 20 mei deelde de Azov-fotograaf mee dat hij van plan is om zich over te geven aan de Russen, zoals vele honderden medestrijders al deden. ‘Terwijl ik gevangen zit, laat ik jullie foto’s in de best mogelijke kwaliteit’, stelt hij. ‘Maak er inzendingen van voor alle journalistieke en fotografische wedstrijden. Als ik iets win, zal dat plezant zijn bij mijn vrijlating.’

Hoe ellendig het lot van de resterende soldaten in de fabriek was, had hij de wereld eerder al getoond, toen hij erin slaagde een reeks foto’s naar buiten te krijgen van gewonde Oekraïense soldaten. Mannen met geamputeerde armen en benen, of ontstekende wonden. De jonge fotograaf maakte deel uit van de communactiedienst van het Azov-regiment in Marioepol. Hoe groot die dienst is en hoe die precies georganiseerd was, is onduidelijk.

Het laatste beeld dat Dmytro Kozatsky van zichzelf de wereld instuurde. Foto: AP - Dmytro Kozatsky

De Azovstal-site werd wekenlang belegerd door Russische troepen, en viel vrijdagavond in Russische handen nadat de laatste soldaten zich hebben overgegeven. Ze zijn weggevoerd met Russische bussen en ambulances. Waarheen is niet meteen duidelijk. Hun lot is onduidelijk. Oekraïne hoopt op een ruil met Russische krijgsgevangen, maar in Rusland gaan ook stemmen op om de Azov-strijders te vervolgen.

Foto: AP

Nu de laatste Oekraïense verzetshaard in de strategisch belangrijke havenstad is gevallen, lijkt Rusland zich volgens het Oekraïense ministerie van Defensie volop op de oostelijke Donbas-regio te focussen.