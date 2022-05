Bernd Storck mag na zes maanden alweer opkrassen bij Racing Genk

Bernd Storck is niet langer de hoofdcoach van eersteklasser KRC Genk, zo maakte de club zondag bekend in een persmededeling. Beide partijen hebben in onderling overleg beslist om uit elkaar te gaan, omdat ze een andere toekomst voor ogen hebben.

De 59-jarige Duitser nam in december over van John van den Brom en moest Genk alsnog naar de Champions’ play-offs leiden, maar al snel bleek dat er niet veel beterschap in zat na de trainerswissel. Als Storck effectief de overstap naar Eupen maakt, dan zou het zijn vierde Belgische club zijn. In het verleden was hij al coach bij Cercle Brugge (2019-2020) en Moeskroen (2018-2019).

Storck wordt nu gelinkt aan Eupen. ‘AS Eupen wilde de naam van Bernd Storck niet bevestigen toen die werd voorgelegd, maar de club bevestigde wel dat het concrete onderhandelingen voert met verschillende kandidaten’, klinkt het in Grenz Echo. ‘De nieuwe coach zal naar verwachting begin volgende week worden voorgesteld. Hij is topkandidaat om vanaf volgend seizoen op de bank te zitten bij Eupen.’