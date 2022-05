Joe Biden, Mark Zuckerberg, Morgan Freeman: Rusland publiceert lange lijst Amerikanen die land niet meer in mogen

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag een lijst van 963 Amerikanen gepubliceerd aan wie de toegang tot Rusland wordt ontzegd. Het gaat om vergelding voor soortgelijke sancties die Washington sinds het offensief in Oekraïne heeft getroffen.

Moskou had al sancties aangekondigd tegen veel van de persoonlijkheden op de lijst, onder wie de Amerikaanse president Joe Biden, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, Pentagon-chef Lloyd Austin, en Meta-ceo Mark Zuckerberg.

De grote meerderheid zijn leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, voormalige en huidige officials, maar ook advocaten, ceo’s, militairen, journalisten en zelfs een aantal mensen die overleden zijn. Het gaat onder meer om senator John McCain en voormalig directeur van de intelligentiedienst, Melissa Drisko.

Op de lijst staat ook Hollywoodacteur Morgan Freeman, die tot nu toe niet publiekelijk was gesanctioneerd. De Russen beschuldigen hem ervan in 2017 een video te hebben opgenomen waarin hij beweerde dat Rusland een ‘complot’ tegen de VS aan het uitvoeren was.

Sinds het offensief in Oekraïne heeft de Russische diplomatie honderden Angelsaksische persoonlijkheden de toegang tot Rusland ontzegd. Zaterdag kondigde het aan dat het deze maatregel had genomen tegen nog eens 26 Canadezen, waaronder Sophie Trudeau, de echtgenote van de Canadese premier.