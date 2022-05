Nieuwe Australische premier: ‘Australië kan supermacht voor hernieuwbare energie worden’

Anthony Albanese legt maandag de eed af als de nieuwe eerste minister van Australië. De leider van het sociaaldemocratische Labor won zaterdag de parlementsverkiezingen.

Albanese wordt de eerste Labor-premier in bijna 10 jaar. De 59-jarige sociaaldemocraat beloofde al om Australië meer richting hernieuwbare energie te sturen. Het klimaat was een van de grote verkiezingsthema’s in het land, dat de afgelopen jaren getroffen werd door enorme natuurbranden en overstromingen.

‘Samen kunnen we de klimaatoorlogen beëindigen’, zei Albanese bij zijn overwinning. Volgens hem kan Australië een ‘supermacht voor hernieuwbare energie’ worden.

De groene bocht zat er al aan te komen, maar wordt mogelijk nog versneld door het goede verkiezingsresultaat van the Greens, de Australische groene partij, en de onafhankelijke kandidaten. Zij stuurden tijdens de campagne al aan op een ambitieuzer klimaatbeleid. Afhankelijk van het finale resultaat moet Labor mogelijk met een van die kleinere partijen in zee om een coalitieregering te vormen.

De teller voor de sociaaldemocraten staat momenteel op 71 zetels, de liberaal-conservatieve coalitie van aftredend premier Scott Morrison strandt voorlopig op 50 zetels. Hij gaf zaterdag zijn nederlaag toe en stapt op als voorzitter van zij partij.

Voor de absolute meerderheid zijn 76 van de 151 zetels nodig. Volgens de Australische nieuwszender ABC News zijn op dit moment ruim 67 procent van de stemmen geteld en zijn er nog 14 zitjes onbeslist. Het kan echter nog een paar dagen duren vooraleer het volledige verkiezingsresultaat duidelijk wordt, omdat er nog bijna 3 miljoen stemmen per post moeten worden geteld.