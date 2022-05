Sterke Delfine Persoon heeft tien rondes nodig om Franse Elhem Mekhaled te kloppen

Delfine Persoon heeft zich nog eens van haar beste kant laten zien. Onze landgenote klopte in Abu Dhabi de Franse WBC-interimkampioene Elhem Mekhaled. Na tien rondes gaf niemand er de brui aan, waarna de jury unaniem onze landgenote tot winnares verkoos.

Het had wat voeten in aarde, maar uiteindelijk heeft Delfine Persoon dan toch kunnen kampen tegen de Franse Elhem Mekhaled. Het gevecht stond normaal gepland in Dubai als voorprogramma van Floyd Mayweather, maar door het plotse overlijden van de sjeik en president van de Verenigde Arabische Emiraten, werd het gevecht van Persoon verplaatst naar Abu Dhabi.

Onze landgenote liet het niet aan haar hart komen en kwam bijzonder gretig de ring ingestapt. Van onderschatting was er echter geen sprake. Mekhaled was namelijk al vijftien kampen op rij ongeslagen.

‘Tremendous!’ Tientallen keren vond de speaker van dienst geen ander woord om deze intense krachtenslopende kamp te omschrijven. Want al domineerde Delfine zowat alle ronden, de Française was niet zinnens om voor die enorme druk te plooien. Integendeel. Met korte reacties en een goede links hoek probeerde ze de ko te forceren. Maar vruchteloos natuurlijk. Want telkens reageerde Delfine met een lange serie en moest ze weer wijken.

Na tien rondes had er nog altijd niemand er de brui aan gegeven. De jury moest uitmaken wie er aan het langste eind zou trekken. Die beslissing bleek makkelijker dan verwacht. Persoon werd unaniem verkozen tot winnares (97-94, 97-93 en 96-94). De gordel WBC Silver in het super vedergewicht was ruim verdiend voor de West-Vlaamse politie-inspecteur.

Voorbeeld van beroepsernst en karakter

Onwaarschijnlijk trouwens, waar de ereburger van Gits die blijkbaar onuitputbare krachten haalt. Want evident is het niet om een verantwoordelijke positie bij de politie, dagelijkse trainingen, organisatie van de eigen meetings, opvolgen van de bouw van een nieuwe sportzaal, trainingen geven aan jonge gasten, noem maar op, te combineren. En op je 37ste in je 50ste profkamp nog tien ronden zonder verzwakking voluit te gaan. Een voorbeeld van beroepsernst en karakter.

‘En nu gaan we voor de WBC-titel World’, kondigde ze aan bij de speaker van dienst. Die kampioene is Alycia Baumgaedner. Die weet nu dat de meervoudige wereldkampioene WBC in het lichtgewicht nog verre van versleten is.