Europe play-offs | Charleroi wint op valreep in Gent, Mechelen en Genk delen punten op slotspeeldag

AA Gent is er niet in geslaagd de Europe play-offs in stijl af te sluiten. De Buffalo’s, die al zeker waren van groepswinst, gingen na een late goal met 1-2 onderuit tegen Charleroi. KV Mechelen en KRC Genk kwamen niet tot scoren.

Op de slotspeeldag stond er sportief niets meer op het spel in Europe play-offs. Gent was al zeker van de groepswinst maar door de bekerzege van de Buffalo’s komt er geen barragewedstrijd tegen de nummer vier uit de Champions’ play-offs. Antwerp krijgt zo het ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Charleroi kwam in de Ghelamco Arena na 16 minuten op voorsprong via Ali Gholizadeh. Halfweg de eerste periode kreeg Tarik Tissoudali een uitgelezen kans om gelijk te maken, maar de Gentse smaakmaker miste zijn penalty. Toch mocht de thuisaanhang nog voor de pauze juichen want Michael Ngadeu tekende in de 40e minuut voor de gelijkmaker. Na de pauze leek de wedstrijd op een puntendeling af te stevenen tot Daan Heymans in de allerlaatste seconden van de toegevoegde tijd nog de 1-2 maakte voor de Karolo’s.

Afscheidsmatch Vrancken

KV Mechelen en KRC Genk kwamen in het AFAS-stadion ondanks een rist kansen langs beide kanten niet tot scoren. Voor Mechelen was het de laatste wedstrijd onder leiding van Wouter Vrancken. Die besloot begin deze week om na vier jaar bij Malinwa andere lucht op te snuiven, al heeft hij nog geen nieuwe ploeg. Het is ook afwachten wie hem bij de Kakkers zal opvolgen.

Vrancken nam afscheid van de fans. Foto: Dick Demey

Gent beëindigt de Europe play-offs met 43 punten, voor Genk (37 punten), Charleroi (34 punten) en Mechelen (30 punten).