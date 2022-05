Baas La Liga dient klacht in bij Uefa na contractverlenging Mbappé bij PSG

Kylian Mbappé trekt dan toch niet naar Real Madrid, maar blijft bij PSG. Tot woede van La Liga-baas Javier Tebas: ‘Dit is een belediging voor het voetbal.’

‘Wat PSG gaat doen om het contract van Kylian Mbappé te verlengen, dankzij grote sommen geld, is een schande voor het voetbal”, schrijft Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, op Twitter. ‘De voorbije jaren tekenden ze een verlies op van 700 miljoen euro en ze hebben al een loonmassa van 600 miljoen.’

De Franse aanvaller blijft tot 2025 op de Franse velden te bewonderen. Hij zou de komende drie jaar bij Paris Saint-Germain een riant maandsalaris van 4,7 miljoen euro opstrijken. Daarnaast zou hij nog eens een tekenbonus van minstens 150 miljoen euro krijgen. ‘Ik heb altijd gezegd dat Parijs mijn thuis is’, liet Mbappé voor de aftrap van de laatste wedstrijd van het seizoen in het Parc des Princes optekenen. ‘Ik wil hier nog titels winnen en samen plezier maken zoals we altijd al deden.’

Mbappé speelt sinds de zomer van 2017 voor PSG, dat hem aanvankelijk leende van AS Monaco. Sindsdien werd hij al vier keer kampioen met de Parijzenaars, maar de Champions League, de absolute hoofdprijs, winnen lukte nog niet. Hij leek de jongste weken op weg naar Madrid en de Koninklijke deed er ook alles aan om hem te overhalen naar Spanje te komen. Luka Modric, naast Benzema toch dé vedette in Madrid, zou zelfs bereid zijn geweest om zijn rugnummer 10 af te staan aan Mbappé.

225 miljoen euro verlies

In Madrid zijn ze not amused dat Mbappé na maandenlang geflirt uiteindelijk toch bij PSG blijft. Niet het minst omdat PSG volgens het jaarverslag van de financiële waakhond van het Franse voetbal (DNCG) een verlies van bijna 225 miljoen euro leed in het seizoen 2020-2021, dat werd gekenmerkt door een crisis in de televisierechten in de Ligue 1 en wedstrijden achter gesloten deuren. Desondanks blijft PSG-eigenaar Nasser Al Khelaifi met geld gooien. En dat is ook Tebas een doorn in het oog. Op Twitter stelde die dat ‘Al-Khelaifi een even grote bedreiging is als de Super League’, een verwijzing naar het project dat vorig jaar door twaalf grote Europese clubs werd voorgesteld.

In een officieel statement heeft La Liga ondertussen aangekondigd dat ze een klacht indient bij de Europese Voetbalbond Uefa ‘om het economisch ecosysteem van het Europees voetbal te verdedigen’. ‘Dit is een schandaal’, klinkt het nog. ‘We dienen klacht in bij de Uefa, de Franse autoriteiten en de bevoegde instanties binnen de Europese Unie.’