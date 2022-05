Vierde geval van apenpokkenvirus in ons land, opnieuw gelinkt aan Antwerps festival

Er is een vierde geval van besmetting met het apenpokkenvirus in België vastgesteld, ditmaal in Wallonië. Dat meldt viroloog Emmanuel André (KU Leuven). Net zoals de drie eerder vastgestelde gevallen is er een link met een festival in Antwerpen.

‘De laboranten in het UZ Leuven werken zeven dagen op zeven om een snelle diagnose te kunnen stellen voor patiënten die vermoeden dat ze het besmet zijn met het apenpokkenvirus’, schrijft viroloog André op Twitter. ‘Vandaag hebben we een vierde geval in België kunnen bevestigen. Deze patiënt is opgenomen in Wallonië, en heeft een link met het evenement in Antwerpen waaraan minstens twee andere besmette personen deelnamen.’

Twee van de drie mensen bij wie eerder een besmetting met het apenpokkenvirus was vastgesteld, waren aanwezig op het festival Darklands, dat in mei plaatsvond in Antwerpen. De derde besmette persoon is de partner van één van die twee andere personen.

De organisatie van Darklands, een fetisjfestival gericht op homo’s dat zo’n drie weken geleden plaatsvond in de Antwerpse Waagnatie, liet vrijdag weten dat de overheid drie cases had gelinkt aan bezoekers van het meerdaagse evenement. ‘Er zijn redenen om te geloven dat het virus het festival binnengebracht werd vanuit het buitenland, na recente cases in ­andere landen. Merk je ongewone blaren of letsels op, ga naar spoed of een ziekenhuis en vertel dat je apenpokken vermoedt’, meldt de organisatie op Facebook.

‘Het is belangrijk dat alle mensen met verdachte wonden zich snel aanbieden, zodat hun dokter of een spoeddienst een snelle diagnose kunnen stellen’, waarschuwt André nog.

Hoogrisicocontacten van de besmette personen zullen eveneens zo’n 21 dagen moeten opletten. Tot dan kunnen symptomen verschijnen. Het grootste risico is er voor huisgenoten, sekspartners, zorgverstrekkers en andere nauwe contacten. Hoogrisicocontacten wordt aangeraden extra op te letten bij mensen met verminderde immuniteit, zwangere vrouwen en kinderen.

Hoogrisicogroepen gesensibiliseerd

Iedereen kan het virus oplopen, maar momenteel worden wel de huidige hoogrisicogroepen gesensibiliseerd, onder meer via het ­expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa. ‘De overheid vroeg ons mee info te verspreiden naar de doelgroep homomannen, omdat we wel wat ervaring hebben met communiceren naar hen’, zegt woordvoerder Boris Cruyssaert, ‘Op zich wordt het virus niet als soa aanzien. Het verspreidt zich via huidcontact, en dus ook intiem contact, maar luizen verspreiden zich ook zo, terwijl dat ook geen soa is. We geven uitleg over wat je moet doen als je letsels ziet, maar raden ook mensen af seksueel contact te hebben met anderen als er een risico is geweest. De besmettingen ­waren nu bij homomannen, dus zeker met de Pride in het vooruitzicht is het even alle hens aan dek.’