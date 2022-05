Turks veto tegen Finland en Zweden blijft overeind na dag tele-diplomatie

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft telefonisch overlegd met de premier van Zweden en de president van Finland, en daarna met Navo-baas Jens Stoltenberg. Maar voorlopig is er nog geen witte rook voor de Navo-toetreding van de twee Scandinavische landen.

Het is een drukke zaterdag geworden voor de Turkse president. Eerst belde hij met Magdalena Andersson, de Zweedse premier, om haar mee te delen dat hij ‘van Zweden concrete en serieuze stappen verwacht om te laten zien dat het de bezorgdheid van Turkije deelt over de terroristische organisatie PKK en haar uitbreidingen in Syrië en Irak’. Dat meldde zijn kabinet in een verklaring nadien.

Hij vroeg Stockholm ook om het wapenembargo tegen Ankara op te heffen. Dat was in oktober 2019 ingevoerd toen Turkije de Koerdische militie YPG ging bestrijden in Syrië.

De Zweedse premier Andersson zei achteraf dat ze het gesprek kon waarderen. ‘Ik heb benadrukt dat Zweden openstaat voor de mogelijkheid om samen te werken in de strijd tegen internationaal terrorisme en dat Zweden de strijd tegen terrorisme en het terreurlabel voor de PKK steunt.’

De Finse president Sauli Niinistö was de volgende om ‘een open en direct gesprek’ te hebben met Erdogan. Ook Niinistö benadrukte in het gesprek de gedeelde strijd tegen terrorisme. Maar een doorbraak kwam er ook daar nog niet.

Appreciate today’s talk with Turkish President @RTErdogan on Sweden’s NATO application. We look forward to strengthening our bilateral relations, including on peace, security, and the fight against terrorism. — SwedishPM (@SwedishPM) May 21, 2022

Tot slot volgde nog een derde call, met secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg, om de cirkel rond te maken. Daarin gaf Erdogan aan dat hij het belang inziet van de open deur bij de Navo, maar voor Finland en Zweden houdt hij die (voorlopig nog) dicht. De gesprekken gaan voort, tweette Stoltenberg, en daarbij moeten de veiligheidsbelangen van alle lidstaten in acht genomen worden.

Ankara heeft een concrete wenslijst van liefst tien punten die het vervuld wil zien vooraleer het Finland en Zweden wil toelaten tot de Navo. Het wil dus dat Finland en Zweden onder andere het wapenembargo tegen Turkije ­opheffen. Maar nog moeilijker liggen andere ­eisen. Turkije diende in 2019 bij de twee landen al een lijst in met 33 namen – 12 mensen die in Finland verblijven en 21 in Zweden. Volgens Turkije zijn die mensen gelinkt aan de Koerdische terreurbeweging PKK of de Gülenbeweging, die achter de mislukte staatsgreep van 2016 zouden zitten. Turkije eist nu opnieuw dat die personen uitgeleverd worden. Ook mogen beide landen zich niet meer bezondigen aan ‘gelijk welke vorm van steun’ aan beide groeperingen.

Turkije is geen kleintje binnen de Navo. Het heeft het op een na grootste staand leger na de VS en is de uitvalsbasis naar het strategisch belangrijke Midden-Oosten en de Zwarte Zee. Het houdt ook als ­enige ­Navo-lidstaat een ingewikkelde evenwichtsoefening met Rusland vol, ergens tussen vriend- en ­vijandschap in.