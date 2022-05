Na meer dan twee jaar uitstel is de Starliner, de ruimtevaartcapsule van Boeing, is succesvol gekoppeld aan het Internationaal Ruimtestation ISS. De onbemande CST-100 Starliner vloog naar het ISS met een testvlucht.

Starliner maakte de koppeling met het ISS om 2.28 uur (Belgische tijd), iets later dan oorspronkelijk gepland. Het is de bedoeling om aan te tonen dat de capsule veilig genoeg is voor een bemande vlucht. Aan boord van de Starliner bevindt zich wel een lading van meer dan 300 kilogram én een pop die data over de vlucht verzamelt, Rosie the Rocketer.

De lancering van de capsule van Boeing heeft jaren vertraging opgelopen. In 2019 was een eerste poging mislukt en eind 2021 werd een nieuwe testvlucht op het nippertje uitgesteld. Boeing wil met zijn Starliner de concurrentie aangaan met Elon Musk en zijn SpaceX. Nasa-astronauten konden enkel met zijn Dragoncapsule of een Russische Sojoez-raket in het ISS geraken.