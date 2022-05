Kevin De Bruyne is voor de tweede keer ‘Speler van het Jaar’ in de Premier League

Kevin De Bruyne werd zaterdag verkozen tot ‘Speler van het Jaar’ in de Premier League. Het is de tweede keer in zijn carrière dat die eer de 30-jarige Rode Duivel te beurt valt.

De Bruyne beleeft alweer een topseizoen met Manchester City, dat op een zucht staat van de Engelse landstitel. Met 15 goals en 7 assist kan hij opnieuw uitstekende statistieken voorleggen. Hij haalde het van onder meer van Mohamed Salah (Liverpool) en Heung-Min Son (Tottenham).

Onze landgenoot werd ook in 2020 verkozen tot ‘Speler van het Jaar’. Het is de vierde keer dat de award naar een Belg gaat. Vincent Kompany beet de spits af in 2012 en drie jaar later was het de beurt aan Eden Hazard.

De ‘Speler van het jaar’ wordt gekozen op basis van een combinatie tussen stemmen van het publiek, de 20 aanvoerders in de Premier League en een panel van voetbalexperten.