Man aangehouden die via Snapchat vroeg of hij 4-jarig meisje mocht misbruiken

Een 21-jarige man uit Dadizele is door de onderzoeksrechter aangehouden omdat hij plannen zou gehad hebben om een 4-jarig meisje seksueel te misbruiken. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De verdachte zou de moeder van het slachtoffer via Snapchat benaderd hebben.

Een 26-jarige vrouw uit Kortrijk leerde de man kennen via sociale media. Tijdens een onschuldig gesprek op Snapchat vroeg de jongeman of de vrouw kinderen had. De toon van de conversatie veranderde toen de verdachte te weten kwam dat zijn gesprekspartner een dochtertje had. Prompt werd gevraagd of hij het meisje van 4 jaar eventueel mocht huren. De twintiger beloofde haar rijkelijk te betalen als hij seksuele handelingen zou mogen stellen met het kind.

De Kortrijkse trok met de schermafdrukken van het gesprek naar de politie. Op basis van haar klacht werd een onderzoek gestart. De verdachte werd snel opgepakt en na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden. De raadkamer zal dinsdag oordelen of de verdachte al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.