Na val Marioepol richten Russen zich op Donbas

Nu met de Azovstal-fabriek het laatste Oekraïens bolwerk in Marioepol gevallen lijkt, richten de Russische troepen zich op de oostelijke Donbas-regio. Het Oekraïense ministerie van Defensie spreekt van ‘intense vuurgevechten’ langs het front nabij Donetsk en Loehansk.

Volgens de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe is de verovering van Loehansk zo goed als afgerond. Sergej Hajdaj, de gouverneur van Loehansk, stelt echter dat de Oekraïense troepen zich hergroeperen en wachten op de levering van meer buitenlandse wapens, om vanaf volgende maand de tegenaanval in te zetten.

‘De aanvalspogingen in de Donbas gaan voort’, erkende ook president Zelenski in zijn toespraak vrijdagnacht. ‘Ze hebben Roebizjne en Vonokvacha volledig vernield, net zoals ze met Marioepol deden. Nu proberen ze hetzelfde te doen met Severodonetsk.’

In die laatste stad, die deel uitmaakt van het laatste stuk van Loehansk dat nog in handen is van het Oekraïense leger, kwamen twaalf mensen om bij Russische aanvallen, veertig anderen raakten gewond. Zelenski noemde de Russische bombardementen in Severodonetsk ‘brutaal en volledig nutteloos’.

Het veroveren van de provincies Loehansk en Donetsk, die het grootste deel van de Donbas-regio uitmaken, zou Moskou de mogelijkheid bieden om een overwinning te claimen. Vorige maand stipten de Russen de regio aan als doelwit.