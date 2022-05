Verschillende klachten bij VRT over ongepast gedrag presentator Adriaan Van den Hoof

De voorbije weken liepen bij de VRT meerdere meldingen binnen over ongepast gedrag van presentator Adriaan Van den Hoof (49). Dat meldt Het Nieuwsblad en wordt bevestigd door de openbare omroep. Die benadrukt dat het niet gaat om incidenten op de werkvloer.

Enkele weken geleden stapten enkele vrouwen naar de preventiedienst van de openbare omroep om incidenten met Van den Hoof te melden. Ook bij Panenka, het productiehuis dat Switch maakt, kwam een anonieme brief toe over ongepast gedrag van hem. Het zou volgens Het Nieuwsblad onder meer over fysieke agressie gaan.

‘Het bleek te gaan om meldingen uit de privésfeer’, reageert de VRT. De openbare omroep heeft naar eigen zeggen ‘haar bezorgdheid uitgedrukt en Adriaan Van den Hoof mondeling geïnformeerd, zodat hij die privékwesties kon oplossen’.

De VRT bevestigt ook de berichtgeving van Het Nieuwsblad dat er bij het Antwerpse gerecht vier klachten binnenkwamen tegen Van den Hoof over slagen en verwondingen. Die klachten staan volgens de openbare omroep los van elkaar en zouden gaan over feiten tussen 2016 en 2020. Ze zijn voorlopig geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen.

Van den Hoof: ‘Geen gerechtelijk onderzoek’

‘Er zijn tegen mij nooit formele klachten ingediend bij de VRT, noch elders’, benadrukt Van den Hoof zelf in een reactie. ‘Er loopt ook geen enkel gerechtelijk onderzoek, daar wil ik toch duidelijk over zijn.’

Dat Fien Germijns van Studio Brussel deze zomer na zeven seizoenen de presentatie van de quiz ‘Switch’ overneemt van Van den Hoof, heeft volgens VRT niets met de klachten te maken. De openbare omroep blijft erbij dat die wissel past in een verjongings- en vernieuwingsoperatie. Dat gelooft ook Van den Hoof zelf. ‘Bovendien is er afgesproken met de VRT om na de zomer opnieuw samen te zitten om nieuwe projecten te bekijken. Dat lijkt mij toch geen slecht teken.’