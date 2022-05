Mondeling akkoord tussen Antwerp en coach Mark van Bommel

Mark van Bommel (45) wordt de coach van Antwerp. Er is een akkoord en eerstdaags zet de Nederlander ook zijn handtekening onder een tweejarig contract.

Eindelijk duidelijkheid. Al sinds de aanstelling van Marc Overmars als sportief directeur in maart gonst het van de geruchten over coach Brian Priske. Het idee leefde meteen dat de dagen van de Deen op de Bosuil geteld waren – zeker gezien het matige voetbal –, al was er niemand die dat gezegd wilde hebben. Maar het bleef dus niet alleen bij speculaties: Antwerp ging effectief op zoek naar een nieuwe coach. En het heeft die nu gevonden.

De onderhandelingen met Mark van Bommel zijn in de laatste rechte lijn aanbeland. Er is een mondeling akkoord met Antwerp over een contract voor twee seizoenen. Dat melden Nederlandse bronnen ons. Eerstdaags zal Van Bommel zijn handtekening zetten. Hij krijgt ook inspraak in de samenstelling van de technische staf. Andries Ulderink (52), net opgestapt bij Twente na een ‘verschil in visie’ met coach Ron Jans, wordt alvast één van de assistenten.

Fan van vurige sfeer

In Deurne-Noord zijn Overmars en voorzitter Paul Gheysens zeer tevreden dat ze dit dossier tot een goed einde hebben kunnen brengen. Makkelijk was het niet: er was namelijk veel belangstelling voor Van Bommel, ondanks eerdere ontgoochelingen bij PSV en Wolfsburg. Zo zat ook Genk met Van Bommel rond de tafel, Club Brugge won via tussenpersonen inlichtingen in (zonder meer) en er was ook interesse uit Duitsland, maar Van Bommel was meteen gecharmeerd door Antwerp. Er is niet alleen de aanwezigheid van Overmars – een ex-ploegmaat bij Oranje –, Van Bommel houdt ook wel van de vurige sfeer bij Antwerp. Daarnaast is het natuurlijk een club met veel financiële mogelijkheden – ook aantrekkelijk.

Foto: AP

Het moet beter

Voor Van Bommel is het zijn eerste job sinds zijn ontslag bij Wolfsburg in oktober vorig jaar. Hij staat bekend als een hyperprofessionele en gedreven trainer. Een ambitieuze ook: de bedoeling is om véél beter te doen dan dit seizoen. Antwerp eindigde troosteloos vierde in de play-offs en ook Europees en in de beker was het te weinig. Gheysens hoopt dat Van Bommel hem dichter bij zijn ultieme doel kan brengen: de titel pakken.

Priske kwam nooit in de buurt van dat target, daarbij niet geholpen door een onevenwichtige spelerskern. Zondag op Union leidt hij zijn laatste wedstrijd bij de Great Old. In het Dudenpark wil Antwerp alsnog een zege pakken in de play-offs, om het seizoenseinde zo toch nog een beetje kleur te geven. Begin volgende week zal Antwerp met Priske rond tafel zitten om de samenwerking te beëindigen. En dan is het aan Van Bommel.