Dode en veertig gewonden bij tornado in West-Duitsland

Foto: via REUTERS

Het West-Duitse Paderborn is vrijdag getroffen door een tornado, waarbij één dode viel en een veertigtal mensen gewond zijn geraakt. Onder hen zijn er tien zwaargewonden.

Een 38-jarige man overleed in het dorp Wittgert aan verwondingen aan het hoofd. De man zou gevallen zijn nadat hij een elektrische schok kreeg in een ondergelopen kelder.

De windhoos veroorzaakte ook grote materiële schade in de stad, in Noordrijn-Westfalen. Verschillende woningen zijn beschadigd en bomen zijn omgevallen. Volgens functionarissen loopt de schade in de miljoenen.

De politie in de regio riep bewoners op om thuis te blijven, mogelijk is er nog meer noodweer op komst. Volgens meteorologen worden de extreme weersomstandigheden veroorzaakt door het samenkomen van een warme luchtstroom uit Afrika met koelere lucht die zich naar beneden verplaatst vanuit Noord-Europa.