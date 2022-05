We houden het overwegend droog dit weekend

Zaterdag is het meestal bewolkt, zondag komt de zon er wat meer door. Tegen het begin van volgende week wordt er weer regen verwacht.

Na het verdwijnen van mogelijk ochtendgrijs, wordt het zaterdag wisselend bewolkt met vooral hoge en middelhoge wolkenvelden. Het blijft meestal droog bij maxima die variëren tussen 15 graden in de Hoge Ardennen, 17 graden aan zee en 20 graden in vele andere streken. Dat meldt het KMI.

Volgende nacht is het rustig en vrij fris. Het is lichtbewolkt en in sommige streken zelfs nevelig. De minima liggen tussen 6 en 11 graden bij een zwakke variabele wind.

Zondag is het vrij zonnig, ondanks de hoge wolkenvelden die vrij frequent aanwezig zijn. We halen maxima tot 19 à 21 graden in de kuststreek en in de Ardennen en 22 à 24 graden elders.

Maandag wordt het wisselvallig met buien die lokaal intens of zelfs onweerachtig kunnen worden. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en lokaal 24 graden in het oosten van het land. Dinsdag kunnen er nog enkele buien vallen. Het wordt frisser met maxima van 12 graden in de Ardennen en 17 à 18 graden in Vlaanderen. Woensdag krijgen we een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden die eventueel voor een lokaal buitje kunnen zorgen. De maxima schommelen tussen 13 en 19 graden.