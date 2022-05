Rock Werchter voert bisronde af en plaatst line-up met Florence + The Machine door naar TW Classic

Rock Werchter Encore, de geplande extra festivaldag om de terugkeer van de zomerfestivals na twee jaar corona te vieren, gaat niet door. Te hoge productiekosten, personeelstekorten en te weinig festivalgangers gaven de doorslag. Wie al een kaartje kocht, hoeft echter niet te wanhopen. De line-up van ‘Encore’ wordt toegevoegd aan het programma ‘TW Classic’, dat dit jaar een extra large versie krijgt.

‘Het momentum zit niet mee’, zo kondigt Rock Werchter de beslissing aan om het dagfestival ‘Encore’ te verplaatsen. ‘De zin om na twee jaar stilte weer in volle glorie festivals te beleven is groot. Maar er zijn een paar dompers op de feestvreugde. Het consumentenvertrouwen is zoek, de live-entertainmentsector kampt met personeelstekorten, productiekosten swingen de pan uit.’

Rock Werchter Encore, gepland op 26?juni, zou volgens de organisatie uiteindelijk landen op 25.000 festivalgangers. ‘Dat is mooi, maar gezien de omstandigheden was omdenken toch de betere optie.’ Sowieso wordt het een ongezien drukke festivalzomer, met ook extra dagen van Tomorrowland, Pukkelpop en zelfs enkele nieuwe festivals.

De organisatie heeft daarom besloten om ‘Encore’ op te laten gaan in TW Classic, dat een dag eerder plaatsvindt. ‘Wij zijn creatieve, positief ingestelde ondernemers’, zegt organisator Herman Schueremans. ‘We zijn erg blij dat we Florence + the Machine toch naar het Festivalpark kunnen brengen, samen met een groot deel van de andere artiesten die op Rock Wechter Encore zouden staan. TW Classic kent een bijzonder goede verkoop. Er is, mede door de toevoeging van de twee tenten, echter nog voldoende ticketcapaciteit om beide dagfestivals samen te voegen. Het wordt fantastisch.’

Tickets blijven geldig

Concreet wil dat zeggen dat er op 25?juni niet één, maar drie podia – Main Stage, The Bar en KluB C – worden geprogrammeerd. Stonden al op de affiche die dag: Nick Cave and The Bad Seeds, Placebo, The Smile, Courtney Barnett, Sleaford Mods en Whispering Sons. Overgeheveld van Rock Werchter Encore zijn Florence + the Machine, The Kid Laroi, The Specials, Zwangere Guy, Intergalactic Lovers, Sky Ferreira, AG Club en Sylvie Kreusch. Onlangs werd Noordkaap nog aan die affiche toegevoegd.

Het blijft dus sowieso druk, daar in het Festivalpark in Werchter. Op zondag 19?juni is er het uitverkochte Werchter Boutique, een week later TW Classic en nog een week later het eveneens uitverkochte Rock Werchter. Voor TW Classic zijn er nog tickets beschikbaar via ticketmaster.be. Wie al tickets had voor Rock Werchter Encore, mag ook naar TW Classic. Wie er die zaterdag niet kan zijn, kan een terugbetaling vragen.