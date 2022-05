Igor Zelenski: niet de Oekraïense president, wel de schoonzoon van Poetin

Igor Zelenski, de voormalig artistiek directeur van het Bayerisches Staatsballet, is volgens het Russische magazine Vazjnye Istorii zowaar de schoonzoon van de Russische president Vladimir Poetin.

De afgelopen jaren was Igor Zelenski (52) meer dan alleen artistiek directeur bij het Bayerisches Staatsballet in München. Het Russische magazine Vazjnye Istorii (‘Belangrijke Verhalen’) kwam er namelijk achter dat hij ook de man is van Katerina Tichonova (35), de jongste dochter van Poetin en zijn ex-vrouw Ljoedmila. Katerina heeft zelf ook een verleden in de danswereld. Het koppel heeft samen een dochtertje dat in 2017 werd geboren.

In de balletwereld stond Zelenski bekend als een van de meest succesvolle balletdansers uit Rusland. Hij was niet alleen solist bij het wereldberoemde Mariinskitheater tussen 1991 en 2013, hij trad meermaals op als gastsolist bij bekende balletgezelschappen zoals het Royal Ballet in het Verenigd Koninkrijk en het Bolsjoi Ballet. Vijf jaar lang was hij ook principal danser bij het New York City Ballet. In 2016 nam hij afscheid van het podium en verhuisde hij naar Duitsland om als artistiek leider aan de slag te gaan.

Sommigen vermoedden dat de balletdanser familie is van de Oekraïense president Volodomir Zelenski. De achternaam is evenwel vrij populair in Labinsk, een klein stadje in de Russische regio Krasnodar waar Igor vandaan komt. Hoewel de Oekraïense president ook van een Russischtalige familie afstamt, is de kans klein dat de twee familie zijn. De connectie gaat wellicht heel ver terug.

‘Nu heeft mijn gezin mijn steun nodig’

Het magazine ontdekte de band tussen Poetin en Zelenski door onder meer de passagierslijsten van vluchten tussen Rusland en München te bekijken. Daarop is te zien dat Katerina tussen 2017 en 2019 zeker vijftig keer heen en weer vloog. Daarnaast hadden ze mails tussen de geheime dienst van de president en de persoonlijke bewaking van Katerina kunnen inkijken. Zo kwam het magazine er dankzij de documenten van het verhuisbedrijf ook achter dat Katerina in oktober 2019 introk bij Zelenski in Duitsland.

De connectie tussen Poetin en de balletdanser zou weleens kunnen verklaren waarom Zelenski op 4 april plots besloot om afscheid te nemen van zijn positie als artistiek directeur, terwijl zijn contract nog tot 2026 liep.

‘Het leiden van een balletgezelschap vereist absolute concentratie en efficiëntie. Op dit moment wordt mijn volledige aandacht en tijd echter opgeëist door persoonlijke, familiale aangelegenheden, die onverenigbaar zijn met mijn werk als balletdirecteur in München ... Nu heeft mijn gezin mijn steun nodig’, vertelde hij.

‘Hij heeft die beslissing niet alleen genomen’

Iets later bleek dat het aftreden van Zelenski nog andere redenen had dan alleen ‘familiale aangelegenheden’. Zelenski werd ontslagen, omdat hij weigerde de Russische militaire agressie tegen Oekraïne publiekelijk te veroordelen. Hij onderschreef de open brief waarin werd opgeroepen om de oorlog te staken niet.

In 2016 wanneer Zelenski artistiek leider werd in München, hield hij nog vast aan een ander standpunt. Tijdens de persconferentie riep hij toen op om een vreedzame oplossing te zoeken voor het conflict op de Krim. ‘Kunst zal de wereld redden’, zei hij toen.

‘Zelenski en ik spraken verschillende keren en ik bracht hem tot de conclusie dat hij de opera moest verlaten. Hij heeft die beslissing niet alleen genomen’, legde de operadirecteur Serge Dorny uit aan het Russische komisch duo Vovan en Lexus. Het duo staat bekend om hun neptelefoontjes met prominente figuren. Serge Dorny was er dan ook van overtuigd dat hij belde met de Oekraïense minister van Cultuur.

Volgens het Russischtalige nieuwsmedium Current Time zal het niet lang duren voor de balletdanser opnieuw aan het hoofd van een balletgezelschap staat. In het door Rusland geannexeerde Sebastopol is er een nieuw theater in aanbouw waar hij aan het werk zal kunnen. Het theater maakt deel uit van een project van Poetin waar Zelenski ook bij betrokken is.