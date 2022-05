Schaarbeekse schepen dient een klacht in tegen collega voor handtastelijkheden

De Schaarbeekse schepen van Gelijke Kansen Sihame Haddioui (Ecolo) beschuldigt haar collega Michel De Herde (Défi) van seksisme en handtastelijkheden. De burgemeester greep in februari al in en besloot dat de twee niet meer naast elkaar mochten zetelen. Maandag heeft Haddioui formeel een klacht ingediend. De Herde ontkent.

Onrust in de Schaarbeekse gemeenteraad. Schepen van Gelijke Kansen Sihame Haddioui (Ecolo) heeft maandag een klacht ingediend tegen haar collega Michel De Herde (Défi) voor seksisme en schending van de eerbaarheid. Dat meldt Le Soir. De Herde ontkent en suggereert bij de RTBF dat schepen Haddioui wraak zou willen nemen, omdat hij haar naar eigen zeggen hard had aangepakt bij begrotingsonderhandelingen. Hij heeft een advocaat in de arm genomen om zich te verdedigen.

De feiten dateren al van oktober 2021. Op een gemeenteraad zaten Haddioui en De Herde naast elkaar. Aan Le Soir zegt Haddioui dat haar collega ongepaste opmerkingen begon te maken. Hij zou haar vervolgens gecomplimenteerd hebben over haar borsten en zijn hand op haar dij gelegd hebben. Ze veegde zijn hand meteen weg. Het incident was de spreekwoordelijke druppel, want De Herde had volgens Haddioui al een geschiedenis van schunnige grappen aan haar adres.

Michel De Herde. Foto: BELGA

Toch wachtte ze met actie te ondernemen. Naar eigen zeggen omdat er belangrijke begrotingsbesprekingen voor de deur stonden, waarvoor De Herde verantwoordelijk is. Toen die afgerond waren, deed Haddioui in februari haar verhaal bij burgemeester Cécile Jodogne (Défi). Aan Le Soir bevestigt Jodogne de klacht. Ze sprak haar partijgenoot aan op de beschuldigingen aan zijn adres, waarna hij alles ontkende. Jodogne kon weinig meer doen dan ervoor zorgen dat de twee nooit meer naast gezet werden tijdens de gemeenteraad.

De spanningen werden de vrouwelijke schepen te veel. Sinds maart is ze niet meer aanwezig op de gemeenteraad en durft ze zich niet meer te vertonen op kantoor. Haar vergaderingen hield ze in de openbare ruimte, op café. Na lang beraad heeft ze dan beslist om formeel een klacht in te dienen. In de Franstalige media zegt De Herde dat hij een advocaat heeft ingeschakeld.