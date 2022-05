Maandag verdwijnt PLF en mondmasker op openbaar vervoer en in woonzorgcentra

De mondmaskerplicht op het openbaar vervoer verdwijnt vanaf maandag. Bezoekers in woonzorgcentra moeten ook geen mondmasker meer dragen, al is het kapje wel nog verplicht bij een aantal zorgtaken. Voor de meeste bestemmingen vervalt het Passenger Location Form (PLF).

Het mondmasker is vanaf maandag niet meer verplicht op het openbaar vervoer. Dat heeft het Overlegcomité vrijdag digitaal goedgekeurd. De mondmaskerplicht geldt wel nog in ziekenhuizen, bij de huisdokter en in apotheken. Het Overlegcomité raadt de bedekking voor mond en neus ook aan op drukke plaatsen en in zorgomgevingen zoals woonzorgcentra of het ziekenhuis.

Het verbod op niet-essentiële reizen van buiten de EU wordt opgeheven. Wie van buiten de EU komt moet ook geen verplichte test afleggen op dag 1 en 7. Een geldig CST is ook niet meer nodig. Al houdt het Overlegcomité een slag om de arm: wie uit een land komt met een nieuwe zorgwekkende variant, kan wel beperkingen of voorwaarden worden opgelegd.

De coronabarometer die sinds maart dit jaar op code geel stond, wordt gedeactiveerd. De luchtkwaliteitsnormen worden verankerd in een nieuwe wet.

Woonzorgcentra opgelucht

Tijdens zorgmomenten zoals wassen of tijdens medische handelingen moeten medewerkers en artsen wel nog een mondmasker blijven dragen, preciseert Hilde Crevits (CD&V). ‘Het gaat nu eenmaal om kwetsbare mensen, die beschermd moeten worden bij nauwe fysieke contacten’, zegt Arne Debrabandere, woordvoerder van de minister.

Tijdens het opdienen van maaltijden, tijdens animatie en gewoon in de leefgroepen hoeven medewerkers vanaf maandag geen mondmasker meer aan te doen.

De sector is daar blij mee. ‘Het was al langer lastig om bezoekers steeds weer te wijzen op de mondmaskerplicht’, zegt Johan Staes, de ceo van Vlozo, de sectorfederatie van private zorgondernemers. ‘We zijn blij dat deze opdracht nu wegvalt. Dat stemt overeen met de rest van de samenleving: de mensen zijn het niet meer gewoon om er een te dragen.’

‘Het is ook veel fijner voor de bewoners: velen onder hen zullen nu voor het eerst hun verzorgers zonder mondmasker zien. Dat maakt toch een heel verschil.’

Het staat de woonzorgcentra vrij om de mondmaskerplicht onder bepaalde omstandigheden zelf weer in te voeren als ze dat nodig achten, of om hun medewerkers te vragen er een op te zetten bij bepaalde activiteiten, waar veel volk samenzit, bijvoorbeeld. Ook bezoekers die het veiliger vinden, kunnen er nog altijd een dragen.