Oud-journalist Terry Verbiest overleden op 66-jarige leeftijd

Terry Verbiest, de eerste hoofdredacteur van TV Brussel, is donderdagavond op 66-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Brusselse nieuwssite Bruzz vrijdag.

Terry Verbiest doorzwom vele watertjes. Alleen al in de mediawereld passeerde hij ongeveer elk huis. Als journalist werkt hij mee aan Panorama en Aan tafel op de VRT. Bij VTM was hij eindredacteur en presentator van Telefacts. Voor VT4 was hij ooit directeur-informatie en presenteerde hij Spoorloos. En bij Woestijnvis was hij hoofdredacteur van Bonanza, het weekblad dat de concurrentie met Humo moest aangaan maar het nog geen jaar uithield.

Voor Bonanza en voor VT4 had Verbiest zijn strepen verdiend bij VTM en TV Brussel. Na zijn start als journalist bij de toenmalige BRT, maakte hij als rechterhand van hoofdredacteur Jan Schodts de opstart mee van de nieuwsdienst van VTM. Dat mocht hij overdoen als hoofdredacteur-directeur van TV Brussel. Verbiest stampte in 1993 de Nederlandstalige, hoofdstedelijke regiozender uit de grond en bleef er twee jaar. Daarna maakte hij de overstap naar VT4, vandaag bekend als Play4.

Sommigen herinneren Verbiest dan weer vooral van het Radio 1-programma Het vrij westen, dat hij in de vroege jaren 90 samen met Geertje De Ceuleneer op Radio 1 presenteerde. In 2017 bekende hij op diezelfde zender in de Bende van Annemie dat hij zijn beste herinneringen overhoudt aan die periode. Hij bekende wel meer. Zo zei hij dat hij de literaire passages uit de geliefde rubriek ‘een dialoog met de wereldliteratuur’ volledig uit zijn duim had gezogen.

Na zijn mediacarrière ging Verbiest aan de slag als communicatieverantwoordelijke bij politici Els Van Weert (Spirit) en Jurgen Verstrepen (Lijst De Decker). Hij verzorgde ook de communicatie bij het bedrijf Alfacam en voetbalploeg SK Lierse.

Terry Verbiest was al een paar maanden opgenomen in het ziekenhuis na een ingreep. Die kwam hij niet te boven, aldus Bruzz.