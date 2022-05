Is graan een oorlogswapen geworden?

Sinds de oorlog in Oekraïne is de druk op de graanmarkt sterk opgelopen. Geoogst graan geraakt de Oekraïense havens niet uit, akkers kunnen niet opnieuw ingezaaid worden. En ook de graanuitvoer vanuit Rusland stokt. Komt daarbij dat andere traditionele graanproducenten zoals India en de VS minder opbrengsten noteren door de droogte. Is graan en oorlogswapen geworden? Of zit het probleem nog veel dieper?



Buitenlandjournaliste Giselle Nath legt uit welke problemen er spelen op de voedelmarkt.

