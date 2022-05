De ondernemer Elon Musk heeft op dit moment een vermogen van 212 miljard, wat 1.01% is van het BBP van de Verenigde Staten. Daarmee is hij de rijkste mens op aarde. Maar wat maakt hem zo’n geniale businessman, of heeft hij gewoon geluk gehad? In bovenstaande video zoekt economiejournalist Stijn Decock naar de verklaring voor zijn succes.