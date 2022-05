Finland wordt afgesneden van Russisch gas

Na Polen en Bulgarije komt Finland op de Russische strafbank terecht en krijgt het vanaf zaterdag geen gas meer. Finland staat op het randje van Navo-lidmaatschap.

Vanaf zaterdag gaat de gaskraan naar Finland dicht. Dat heeft de Finse gasinvoerder Gasum Oy bekendgemaakt. Het kreeg van de Russische gasmonopolist Gazprom te horen dat de leveringen worden opgeschort. Volgens de officiële communicatie omdat het land weigert met roebels te betalen. Een eis die Russisch president Vladimir Poetin onlangs op tafel gooide via een wet.

Afgelopen week maakte Finland concrete stappen richting Navo-lidmaatschap. Dat het land, samen met Zweden, in het trans-Atlantische bondgenootschap stapt, wordt in Moskou niet warm onthaald. Poetin beloofde ‘vergelding’ voor hun stappen, zonder dat erg concreet te maken.

5 procent

Russisch gas is goed voor 5 procent van de Finse energiemix. Het gas wordt vooral gebruikt in de industrie. De Finse regering werkt volop aan energie-afhankelijkheid tegenover Rusland. Eerder schrapte Rusland de Finnen al van het lijstje aan landen waarmee het zaken doet om elektriciteit te exporteren.

Bulgarije en Polen krijgen al langer geen gas meer van Rusland, ook omdat ze niet met roebels betalen. Polen is voor zijn gas voor 50 procent afhankelijk van Rusland, in Bulgarije is dat zelfs voor 90 procent het geval. Beide landen verklaarden echter wel dat gastoevoer via alternatieve wegen verzekerd blijft.