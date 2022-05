Podcasttips | Het dubbelleven van een Limburgse slager achtervolgt zijn zoon

De VRT reist langs de gaybars van Limburg op zoek naar sporen van een overleden slager uit Vlijtingen. De Amerikaan Brendan F. Newman reist om zichzelf terug te vinden. En wie fan is van het oplichtersgenre, vindt zijn gading bij Achter gesloten deuren.

Iran zegt dat het VUB-professor Ahmadreza Djalali ten laatste op 21 mei zal executeren. Hij zit al sinds 2016 in een Iraanse cel. Djalali wordt beschuldigd van spionage. Of is hij toch vooral een speelbal van een regime dat druk tracht te zetten op westerse landen?

Binnenlandjournalist Stijn Cools legt uit hoe de zaak-Djalali al jaren aansleept. Onze redactie sprak ook met Wies De Graeve van Amnesty International, en Vida Mehrannia, de vrouw van Djalali.

Als een Limburgse Freddie Mercury, zo wordt Edgard Linmans ons voorgesteld. Foto: VRT.nu

1. ‘Zo geboren’: op zoek naar het dubbelleven van je vader

‘Op zoek naar mensen die Edgard Linmans kennen.’ Die boodschap verspreidde de 47-jarige Raf in zijn Limburgse geboortedorp Vlijtingen. Hij hoopt meer te weten te komen over zijn vader Edgar, die hij amper gekend heeft. De banden werden verbroken toen hij nog erg jong was. Zijn moeder had haar echtgenoot in bed betrapt met een man en Edgar zou jaren later overlijden aan de gevolgen van aids. Dertig jaar later wordt Raf opnieuw geconfronteerd met het verleden. Op Facebook stelt een man zich voor als de laatste vriend van zijn vader.

En zo stuurt de VRT alweer een Raf op podcastqueeste naar het verborgen leven van een afwezige vader. Net als in Ouder, waarin Raf Njotea het migratieverleden van zijn vader ontrafelt, is het persoonlijke ook hier diep verweven met een maatschappelijke kwestie. Op het vlak van homoseksualiteit leefde Vlaanderen in de jaren 70 en 80 nog grotendeels in de jaren stillekes. Mannen en vrouwen gingen verstandshuwelijken aan. Hun homoseksualiteit werd netjes afgebakend van hun publieke leven.

Raf krijgt gezelschap van Kenneth Berth, een 25-jarig radiotalent dat zijn strepen verdiende bij Studio Brussel en theatergezelschap Nieuwstedelijk. Berth is zelf homo en getroffen door Rafs verhaal. Samen reizen ze heel Limburg af op zoek naar sporen van Edgar. Getuigen en experts bieden inzicht en leggen uit hoe Edgars verhaal exemplarisch is voor die tijd.

De eerste vier afleveringen zijn nu te beluisteren op VRT.nu en via de podcastapp van De Standaard, maar de zoektocht zit er nog niet op. Wie Edgard Linmans gekend heeft, kan mailen naar zogeboren@gmail.com. Kenneth en Raf hopen zo nog twee afleveringen te maken met nieuwe getuigenissen.

Voor Brendan is uitgenodigd worden op een etentje het ultieme reisdoel. Foto: Topic/Pushkin/Iheartmedia

2. ‘Not lost’, verrukkelijk reisgezelschap met een bulderlach

2017 hakte erin voor Brendan F. Newman. Zijn populaire podcast The dinner party download hield er onverwacht mee op en ook zijn relatie liep op de klippen. Het ene moment zat de podcastmaker tegenover sterren als Scarlett Johansson, het andere moment was de kruidenier om de hoek de enige die hij sprak. ‘Toen voelde ik me best wel verloren’, geeft hij toe in zijn nieuwe podcast Not lost.

Maar het is zoals zijn held Leonard Cohen het destijds verwoordde: ‘There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.’ Brendan raapte zichzelf bijeen en besloot te gaan reizen met een doel: uitgenodigd worden op etentjes. Volgens hem dring je pas dan door tot de ziel van een plek. Zijn reiscompagnon Danielle Henderson zal het worst wezen. Zij wilde er vooral even tussenuit. Samen vormen ze een komisch duo dat al stuntelend ‘dinner parties’ trachten uit te lokken.

Not lost laveert op die manier tussen reisprogramma, buddy comedy en dramedy. Soms lijken de ontmoetingen wel wat in scène gezet. Zo botst Brendan ‘toevallig’ op een bandlid van Arcade Fire. Je vergeeft het hen gemakkelijk, want Brendan en Danielle zijn verrukkelijk gezelschap. Je leert hen al snel van dichtbij kennen. Hij, de sukkel, met een niet te onderschatten intelligentie. Zij, de hilarische vriendin, met een aanstekelijke bulderlach die kwetsuren maskeert. Je reist met hen mee, al is het maar in gedachten.

Een Nederlandse toevoeging aan het oplichtersgenre. Foto: FD

3. ‘Achter gesloten deuren’, voor fans van het oplichtersgenre

Van Inventing Anna tot The Tinder swindler en The dropout: we worden overspoeld met fictie en documentaires over oplichters. Wat maakt die verhalen over over meestermanipulatoren zo onweerstaanbaar? Journaliste Cathérine De Kock schreef er een verhelderend artikel over. Leedvermaak is een van de redenen.

Wat een sukkels zijn die oudere, goedgelovige mannen, denk je dan bij het beluisteren van Achter gesloten deuren. Dat is een recente toevoeging van Het Financieele Dagblad aan het snel uitdijende genre. In drie delen proberen de journalisten uit te leggen hoe Gerard Sanderink, een multimiljonair uit Twente, in de ban raakte van ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek. Zij is het type dat indruk maakt op ‘mannen met een bepaalde maatschappelijke loopbaan met enig succes en van een zekere leeftijd’, zoals een van hen het verwoordt.

Het is een goed verhaal, maar het FD mocht de afleveringen gerust aan strengere eindredactie onderwerpen. Voor ons, Belgen, die niet bekend zijn met de capriolen van magnaat Gerard Sanderink, wordt het soms wat veel om te volgen. Ook de spanningsboog ontbreekt. Je wordt er als luisteraar meteen ingesmeten, zonder dat er echt iets op het spel lijkt te staan. Dit is er dus vooral eentje voor liefhebbers.

