Code oranje voor stormweer breidt uit naar zes provincies en Brussel

Door nakend stormweer heeft het Nationaal Crisiscentrum code oranje aangekondigd voor zes provincies en Brussel. Andere provincies kregen een gele kleur.

Het KMI heeft code oranje voor overvloedige regenval afgekondigd in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Waals-Brabant, Namen, en het Brussels Gewest, nadat die waarschuwing eerder ook al was afgekondigd in de provincies Luik en Luxemburg. ‘Vanaf de middag/vroege namiddag trekt een intense regen- en onweerszone van zuidwest naar noordoost over ons land’, klinkt het bij het KMI.

Bij code oranje wordt er zeer veel wind verwacht, waarbij (belangrijke) schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. Het KMI vraagt dat de mensen ‘voorbereid zijn en de raadgevingen opvolgen van de bevoegde overheid’. Het Crisiscentrum raadt aan om verplaatsingen te beperken, losse voorwerpen vast te maken en elektrische toestellen uit de stekker te trekken.

Het KMI deelde het volgende overzicht van de codes die vandaag per provincie gelden. Codes kunnen in de loop van de dag nog worden aangepast.

Foto: KMI

Onweersverwachting p>

Donderdag richtte het onweer al heel wat schade aan in Vlaanderen: