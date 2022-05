Tweede geval van apenpokkenvirus in ons land

Foto: via REUTERS

Er is een tweede persoon in ons land besmet met het apenpokkenvirus. Dat schrijft viroloog Marc Van Ranst op Twitter.

Een labo in Leuven, waar ook viroloog Marc Van Ranst aan verbonden is, heeft een tweede geval van het apenpokkenvirus gediagnosticeerd. Het gaat om een man uit Vlaams-Brabant. ‘Mensen die bij zichzelf letsels zoals op deze foto herkennen, kunnen best contact opnemen met hun arts’, schrijft Van Ranst.

Een tweede geval van het apenpokkenvirus werd vannacht gediagnosticeerd op ons labo in Leuven in een staal van een man uit Vlaams-Brabant.



Mensen die bij zichzelf letsels zoals op deze foto herkennen, kunnen best contact opnemen met hun arts. pic.twitter.com/ptGbQ9jAPf — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 20, 2022

De apenpokken worden veroorzaakt door een virus. Dat behoort tot dezelfde familie als de pokken, die in 1980 officieel waren uit­geroeid. De symptomen lijken ook op die van de pokken: koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen en uitslag. Op de huid vormen zich blaasjes, gevuld met helder vocht of pus. Op een gegeven moment breken die blaasjes open en vormen zich korstjes.

Sinds kort werden in verschillende Europese landen gevallen ontdekt. Het eerste Belgische geval werd gisteren gesignaleerd.