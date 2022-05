Oproep | Werkt u op de afdeling intensieve zorg?

Meer dan vier op de tien verpleegkundigen op intensieve zorg denken aan opstappen. Corona heeft bestaande problemen verergerd, klinkt het in een nieuw rapport van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

De nieuwe KCE-studie bevroeg zo’n 2.200 verpleegkundigen intensieve zorg (IZ), over hun ervaringen, en dat tijdens de nog steeds erg drukke vierde en vijfde golf eind vorig jaar, begin dit jaar. Heel wat zorgverleners stellen zich nu de vraag of het fysiek en emotioneel zware werk nog de voldoening geeft waarop ze hoopten toen ze in het zorgberoep stapten.

• Bijna helft verpleegkundigen op intensieve denkt aan stoppen

We willen graag verpleegkundigen op deze afdeling aan het woord laten over hun beslissing om voor een andere job te kiezen of over hun ervaringen tijdens de vierde en vijfde golf. Wat moet en kan er beter om deze zorg ook voor de zorgverleners menselijk te houden?

