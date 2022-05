Voor het eerst doen de apenpokken de ronde in Europa. Ook in ons land is een geval vastgesteld. De besmettelijke ziekte, waaraan 1 tot 4 procent van de patiënten overlijdt, komt uit Afrika. ‘We moeten alert zijn. Maar een explosieve verspreiding vrezen we vandaag niet.’

