Nederland wil huren opnieuw betaalbaar maken

Nederland wil de te hoge prijzen op de huurmarkt aanpakken. Een groter deel van de private huurmarkt in Nederland zal daardoor worden gereguleerd. Zo wil minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge meer huurhuizen betaalbaar maken voor middeninkomens. Voor mensen met een laag inkomen wordt de huur verlaagd.

De Jonge wil huurhuizen voor de middeninkomens betaalbaar maken door een puntensysteem in te voeren dat ook al geldt in de sociale huursector, waar huurders niet meer dan 763 euro huur mogen betalen. Het puntensysteem wordt opgerekt en komt tussen de 1.000 en 1.250 euro te liggen. Woningen met een huurwaarde tot dat ­bedrag, worden gereguleerd. De stijging van de huurprijzen van die woningen wordt beperkt.

De minister presenteerde donderdag zijn plan ‘Betaalbaar wonen’. Hij zet vooral in op woningen voor mensen met een middeninkomen zoals agenten, docenten en verplegers. Zij moeten makkelijker aan een huis komen. Ook wil hij de hoge woonlasten van mensen met een laag inkomen aanpakken. Door de hoge huurprijzen houden zij soms te weinig geld over om van te leven. Zij dreigen helemaal in de problemen te komen door de hoge inflatie. ‘Te hoge woonlasten worden aangepakt door huurstijgingen te beperken en door mensen een woning toe te wijzen die bij het inkomen past.’